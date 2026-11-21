DOĞUM GÜNÜNDE DUYGUSAL HAYAT MUHASEBESİ

Öte yandan Arzum Onan, 31 Ekim'de kendi doğum gününde yaptığı paylaşımda geride bıraktığı yıllara, yaşadığı kayıplara, sevdiklerine ve içsel yolculuğuna değinmişti.

"İçimde yaşadıklarımın izleri, kaybettiklerimin özlemi, sevdiklerimin sıcaklığı… Kırılganlığımı ve gücümü de biraz daha tanıyarak… Taşkıranotu gibi, bazen en sert yerlerden usulca ışığa uzanarak öğrendiğim yıllarım... Yani sadece bugünü değil, buraya gelene kadar içimden geçen bütün kırılgan, coşkulu ve sessiz yaşları da kutluyorum. İyi ki doğdum."