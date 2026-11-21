Arzum Onan'ın oğlundan yeni yaş pozu! Can Aslantuğ 26 oldu
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliğinden dünyaya gelen Can Aslantuğ, son haliyle dikkat çekti. Onan, oğlunun 26. yaş gününü duygusal sözlerle kutladı.
1993 yılında Türkiye ve Avrupa güzeli seçilerek adını duyuran Arzum Onan, 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri oldu. Miss Turkey'de Türkiye Güzeli, aynı yıl Miss Europe'ta Avrupa Güzeli seçilen Onan, ardından modellik ve oyunculuk kariyerine adım attı. Son yıllarda ekranlardan uzaklaşan Onan, çocukluğundan beri ilgi duyduğu heykel sanatına yönelerek kişisel sergiler açtı.
27 YILLIK EVLİLİK 2023'TE TEK CELSEDE BİTTİ
Arzum Onan, 1996 yılında meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile evlendi. Gözlerden uzak yaşam tarzlarıyla magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan ikilinin yaklaşık 27 yıl süren evliliği, 2023 yılında tek celsede ve anlaşmalı olarak sona erdi.
BOŞANMANIN ARDINDAN DOSTLUKLARINI KORUDULAR
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 2000 yılında oğulları Can'ı kucaklarına aldı. Boşanmanın ardından da oğulları için sık sık bir araya gelen eski eşler, dostluklarını koruyarak magazin gündeminde örnek gösterilmeye devam etti.
"BUGÜN ANNE OLDUĞUM YAŞTASIN"
Son olarak Arzum Onan, oğlu Can'ın 26. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.
Onan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Kalabalıkta anca bu kadar; karelerde ufak bir mesafe belki ama içimde sımsıkı sarıp öpüp koklama isteği. Bugün anne olduğum yaştasın; varlığına bir kez daha şükrederek, iyi ki doğdun canım oğlum."