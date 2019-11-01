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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşında olan Zeliş rolündeki Yüsra Geyik, artık genç bir kadın oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Son dönemin gözde oyuncularından Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş rolüne 13 yıldır devam etmekte. Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik, paylaştığı son fotoğrafıyla sosyal medyanın konuştuğu isim oldu.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 14:23
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

529. bölümü yayınlanacak olan Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisindeki Zeiş rolüyle tanınıyor.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

16 yaşında başladığı dizede 13 yıl geçiren Yüsra Geyik, şimdilerde 29 yaşında. Hüsnü Çoban'ın (Özgür Ozan) kızı rolünü canlandıran Yüsra Geyik, sevenlerinin ilgi odağı oldu.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Yüsra Geyik Instagram hesabından son olarak çocukluk fotoğrafını paylaştı. Sevenlerinin sosyal medya gündemine taşıdığı Yüsra Geyik'in çocukluk fotoğrafı beğeni topladı.

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

İşte Yüsra Geyik'in çocukluk fotoğrafı..

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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Yüsra Geyik'in çocukluk fotoğrafı sonrası birçok ünlünün çocukluk fotoğrafları merak konusu oldu. İşte sizler için derlenen ünlülerin çocukluk fotoğrafları.