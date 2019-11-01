Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşında olan Zeliş rolündeki Yüsra Geyik, artık genç bir kadın oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Son dönemin gözde oyuncularından Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş rolüne 13 yıldır devam etmekte. Arka Sokaklar oyuncusu Yüsra Geyik, paylaştığı son fotoğrafıyla sosyal medyanın konuştuğu isim oldu.