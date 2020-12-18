Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz dizisiyle ekranlara geri dönen ve izleyicilerin tüm dikkatini üzerine çeken Cansu Dere, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Cansu Dere'nin yıllar öncesine ait fotoğrafı şoke etti. İşte Cansu Dere'nin pes dedirten değişimi...