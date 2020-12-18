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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın usta oyuncusu Zafer Ergin, Rıza Baba karakteriyle diziye damga vurdu. Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin Rıza Baba karakteriyle büyük beğeni toplarken performansıyla gençlere taş çıkarttı. Yıllar önce çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının ilgi odağı oldu. İşte Zafer Ergin'in o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:50
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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Yıllar önce çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasıyla sosyal medyayı sallayan Arka Sokaklar oyuncusu Zafer Ergin, hayranlarının dikkatini çekti. İşte Zafer Ergin ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Zafer Ergin

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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Zafer Ergin

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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz dizisiyle ekranlara geri dönen ve izleyicilerin tüm dikkatini üzerine çeken Cansu Dere, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Cansu Dere'nin yıllar öncesine ait fotoğrafı şoke etti. İşte Cansu Dere'nin pes dedirten değişimi...

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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin o fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Damla Colbay