Arka Sokaklar’ın Hüsnü’sü Özgür Ozan’ın küçük oğlu babasının kopyası çıktı

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın efsane karakter Ali'yi canlandıran Alp Korkmaz diziye geri dönerken, Hüsnü Komiser'in vurulduğu anlar, izleyicileri şoke etti. Diziye veda edip etmeyeceği merak edilen Özgür Ozan'ın özel hayatı da merak edildi. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun küçük oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.09.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:19
Fenomen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı heyecanı doruklara çıkardı! Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) damadı Ali Akdoğan karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın yıllar sonra diziye geri döndü.

Ancak, fragmanda izleyicileri şoke eden bir sahne de yer aldı. Ali, dizinin en sevilen karakterlerinden Hüsnü Komiser'i (Özgür Ozan) vurdu.

Bu gelişme, dizinin hayranlarını şaşkına çevirirken "Hüsnü ölecek mi?" sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni bölüm öncesi ise ünlü oyuncunun hayatı da mercek altına alındı.

Ozan, 2005 yılında Çocuklar Duymasın setinde tanışıp evlendiği Neslihan Uğur ile nikah masasına oturmuştu.

Özgür Ozan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Özellikle küçük oğlu Ali, babasına benzerliğiyle dikkat çekiyor.

İşte Özgür Ozan'ın ailesi

Özgür Ozan'ın oğlu Ali