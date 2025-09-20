20 Eylül 2025, Cumartesi
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın küçük oğlu babasının kopyası çıktı
Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın efsane karakter Ali'yi canlandıran Alp Korkmaz diziye geri dönerken, Hüsnü Komiser'in vurulduğu anlar, izleyicileri şoke etti. Diziye veda edip etmeyeceği merak edilen Özgür Ozan'ın özel hayatı da merak edildi. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun küçük oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 20.09.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:19