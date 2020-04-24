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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle herkesin gönlüne giren Özgür Ozan, hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Özgür Ozan ile dünyaca ünlü oyuncu ünlü oyuncu arasındaki benzerlik görenleri şaşkına çeviriyor. İşte birbirinden ünlü kişilerin ünlü benzerleri. Özgür Ozan, 1966 doğumlu Bolu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı.
Giriş Tarihi: 24.04.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 18:49
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!