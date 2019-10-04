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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle akıllara kazınan Özgür Ozan, özel hayatı hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Özgür Ozan ile dünyaca ünlü oyuncu ünlü oyuncu arasındaki benzerlik görenleri şaşkına çeviriyor. İşte birbirinden ünlü kişilerin ünlü benzerleri...
Giriş Tarihi: 04.10.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 17:59
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