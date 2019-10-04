04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle akıllara kazınan Özgür Ozan, özel hayatı hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Özgür Ozan ile dünyaca ünlü oyuncu ünlü oyuncu arasındaki benzerlik görenleri şaşkına çeviriyor. İşte birbirinden ünlü kişilerin ünlü benzerleri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 17:59
  • 1
  • 39
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan öyle bir isimler benzer çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

  • 2
  • 39
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
  • 3
  • 39
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

  • 4
  • 39
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

  • 5
  • 39
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.