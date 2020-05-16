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Haberler Galeri Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! 553. bölüm fragmanında Hüsnü yoğun bakıma alınıyor! Hüsnü ölecek mi?

Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! 553. bölüm fragmanında Hüsnü yoğun bakıma alınıyor! Hüsnü ölecek mi?

Arka Sokaklar Hüsnü ölecek mi? Kanal D'de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin 553. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünden ipuçları gösteren fragmanda virüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan Hüsnü yoğun bakıma alınıyor. Durumu gittikçe kötüleşen Hüsnü'nün durumu ekibi ve ailesini perişan ediyor. Hastaneden gelen haber ise 'Hüsnü öldü mü' sorularını akıllara getirdi. Peki, Arka Sokaklar Hüsnü ölecek mi? İşte Arka Sokaklar 533. yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 10:09
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Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! 553. bölüm fragmanında Hüsnü yoğun bakıma alınıyor! Hüsnü ölecek mi?

Arka Sokaklar 533. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Hüsnü Çoban koronavirüse yakalanıyor. Ev halkı perişan bir şekilde Mesut'a haber veriyor. Eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hüsnü'nün durumu ağırlaşıyor. Fragmanın son sahnesinde gelen haber Zeliha'yı yıkıyor. Bu haberin ardından 'Hüsnü öldü mü' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Hüsnü Çoban koronavirüsü yenebilecek mi? Hüsnü ölecek mi? İşte detaylar...

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Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! 553. bölüm fragmanında Hüsnü yoğun bakıma alınıyor! Hüsnü ölecek mi?

ARKA SOKAKLAR'DA KORONA ŞOKU!

Evde öksürmeye başlayan Hüsnü Çoban'ın durumu gittikçe kötüleşiyor. Nefes almakta güçlük çeken Hüsnü Çoban hastaneye gitmeme konusunda ısrar ediyor.

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Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! 553. bölüm fragmanında Hüsnü yoğun bakıma alınıyor! Hüsnü ölecek mi?

Ev halkı perişan bir halde Hüsnü'yü hastaneye gitmek için ikna etmeye çalışıyor. Hüsnü ikna olmayınca Tekin Mesut'u arıyor ve durumu anlatıyor. Ekip eve ambulans çağırıyor.

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Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! 553. bölüm fragmanında Hüsnü yoğun bakıma alınıyor! Hüsnü ölecek mi?

Ev halkı perişan herkese bulaşma ihtimali var tüm ekip ve Çoban ailesi testten geçecek.

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Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! 553. bölüm fragmanında Hüsnü yoğun bakıma alınıyor! Hüsnü ölecek mi?

Yeni bölüm fragmanının son sahnesinde gelen haber yürekleri ağızlara getiriyor. Hemşirenin ağzından çıkan "Maalesef, Hüsnü Bey'i..." sözleri herkesi yıkıyor.