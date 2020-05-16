Arka Sokaklar'da koronavirüs şoku! 553. bölüm fragmanında Hüsnü yoğun bakıma alınıyor! Hüsnü ölecek mi?

Arka Sokaklar Hüsnü ölecek mi? Kanal D'de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin 553. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünden ipuçları gösteren fragmanda virüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan Hüsnü yoğun bakıma alınıyor. Durumu gittikçe kötüleşen Hüsnü'nün durumu ekibi ve ailesini perişan ediyor. Hastaneden gelen haber ise 'Hüsnü öldü mü' sorularını akıllara getirdi. Peki, Arka Sokaklar Hüsnü ölecek mi? İşte Arka Sokaklar 533. yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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