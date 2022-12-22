Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? 23 ARALIK YAYIN AKIŞI

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu yıl 17. sezonuyla ekranlara geldi. Yeni bölümleri birkaç haftadır yayınlanmayan dizinin takiçileri, Arka Sokaklar ne zaman, bu hafta var mı, yok mu? sorusunu gündeme taşıdı. Cuma akşamlarına damga vuran Arka Sokaklar'ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar hakkında merak edilenler...