23 Aralık 2022, Cuma
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar bu hafta var mı? 23 ARALIK YAYIN AKIŞI
17. sezonuyla ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi 3 haftadır yayınlanmıyor. 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyicisiyle buluşup, ardından bir süre sağlık arası vermek zorunda kalan dizinin yayın akışında yer almaması, izleyicilerini telaşlandırdı. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 22.12.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:19
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