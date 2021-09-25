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Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası ve Hüsnü Çoban'ı arasındaki o fark şaşırttı

Televizyon dizileri arasında en uzun soluklusu olan "Arka Sokaklar" yeni bölümleriyle her cuma seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Polisiye dizinin 24 Eylül 2021 Cuma akşamı yayınlanan son bölümü ise yine ses getirdi ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizinin en çok ilgi çeken ve beğenilen karakterleri arasında Zafer Ergin'in canlandırdığı "Rıza Baba" ve Özgür Ozan'ın oynadığını "Hüsnü Çoban" yer alıyor. İkilinin arasındaki yaş farkını öğrenenler ise şaşırıyor. İşte öğrenince çok şaşıracağını ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 25.09.2021 02:20 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 02:36
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Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası ve Hüsnü Çoban’ı arasındaki o fark şaşırttı

Yıllardı televizyon ekranlarına damga vuran Arka Sokaklar dizisinin iki sevilen karakteri Rıza Baba ve Hüsnü Çoban'ın aralarındaki yaş farkı ve boy farkı merak konusu oldu. İşte ünlü isimleri yaşları ve boy uzunlukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası ve Hüsnü Çoban’ı arasındaki o fark şaşırttı

EBRU ŞAHİN - 170 cm

18 Mayıs 1994 - Doğumlu

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası ve Hüsnü Çoban’ı arasındaki o fark şaşırttı

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

20 Ağustos 1992 - Doğumlu

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası ve Hüsnü Çoban’ı arasındaki o fark şaşırttı

MİNE TUGAY - 170 CM

28 Temmuz 1978

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Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası ve Hüsnü Çoban’ı arasındaki o fark şaşırttı

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM

10 Kasım 1987