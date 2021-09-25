Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası ve Hüsnü Çoban'ı arasındaki o fark şaşırttı

Televizyon dizileri arasında en uzun soluklusu olan "Arka Sokaklar" yeni bölümleriyle her cuma seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Polisiye dizinin 24 Eylül 2021 Cuma akşamı yayınlanan son bölümü ise yine ses getirdi ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizinin en çok ilgi çeken ve beğenilen karakterleri arasında Zafer Ergin'in canlandırdığı "Rıza Baba" ve Özgür Ozan'ın oynadığını "Hüsnü Çoban" yer alıyor. İkilinin arasındaki yaş farkını öğrenenler ise şaşırıyor. İşte öğrenince çok şaşıracağını ünlü isimlerin yaşları…