Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi şoke eden an! İlk soruda elendi | "TAT KAÇIRAN" soru...

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yine yarışmacıyı ve seyirciyi şaşırtan sorular geldi. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yayınlanan bu bölümde Murat Serkan Besler isimli yarışmacı, ailesinin şekerlemeci olduğunu söyledi. Yarışmacı, ilk soruda karşısına çıkan 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusuna verdiği yanıtla ilk soruda elendi. İşte yarışmaya damga vuran o anlar…