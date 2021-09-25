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Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi şoke eden an! İlk soruda elendi | "TAT KAÇIRAN" soru...

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yine yarışmacıyı ve seyirciyi şaşırtan sorular geldi. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yayınlanan bu bölümde Murat Serkan Besler isimli yarışmacı, ailesinin şekerlemeci olduğunu söyledi. Yarışmacı, ilk soruda karşısına çıkan 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusuna verdiği yanıtla ilk soruda elendi. İşte yarışmaya damga vuran o anlar…

Giriş Tarihi: 25.09.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 02:36
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Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi şoke eden an! İlk soruda elendi | TAT KAÇIRAN soru...

Kim Milyoner Olmak İster, ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan bu bölümde Murat Serkan Besler isimli yarışmacı verdiği cevapla güne damgasını vurdu. Ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı, karşısına çıkan ilk soruda şaşkınlık yaşadı. Yarışmacının ilk soruda karşısına, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusu çıktı. Yarışmacı soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve yarışmadan daha ilk soruda elendi. Stüdyodakiler cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmacı, ilk soruda elendi ve ödül alamadı. Elenen yarışmacıya ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu bir nasihatte bulunarak, "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi şoke eden an! İlk soruda elendi | TAT KAÇIRAN soru...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar...

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Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi şoke eden an! İlk soruda elendi | TAT KAÇIRAN soru...
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Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi şoke eden an! İlk soruda elendi | TAT KAÇIRAN soru...
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Kim Milyoner Olmak İster’de herkesi şoke eden an! İlk soruda elendi | TAT KAÇIRAN soru...