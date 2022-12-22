22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 ARALIK YAYIN AKIŞI

Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 ARALIK YAYIN AKIŞI

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu yıl 17. sezonuyla ekranlara geldi. Yeni bölümleri birkaç haftadır yayınlanmayan dizinin takiçileri, Arka Sokaklar ne zaman, bu hafta var mı, yok mu? sorusunu gündeme taşıdı. Cuma akşamlarına damga vuran Arka Sokaklar'ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.12.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 17:22
  • 1
  • 7
Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 ARALIK YAYIN AKIŞI

17. sezonuyla ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi 3 haftadır yayınlanmıyor. 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyicisiyle buluşup, ardından bir süre sağlık arası vermek zorunda kalan dizinin yayın akışında yer almaması, izleyicilerini telaşlandırdı. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 ARALIK YAYIN AKIŞI

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Efsane dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 23 Aralık Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu hafta Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün yayınlanacağı tarih hakkında henüz açıklama gelmedi.Tarih bilgisi verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

  • 3
  • 7
Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 ARALIK YAYIN AKIŞI

23 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI
11.00 CAMDAKİ KIZ-TEKRAR

  • 4
  • 7
Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 ARALIK YAYIN AKIŞI

13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM

  • 5
  • 7
Arka Sokaklar bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 ARALIK YAYIN AKIŞI

18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 JURASSIC WORLD
22.30 JURASSIC WORLD