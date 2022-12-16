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Haberler Galeri Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 16 Aralık Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 16 Aralık Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı sevenleri tarafından merak ediliyor. Ekranların uzun soluklu dizisi olan Arka sokaklar bu akşam var mı araştırılıyor. 2 haftadır yeni bölümü gelmeyen fenomen dizi ile ilgili detaylar sevenleri tarafından öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:37
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Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 16 Aralık Kanal D yayın akışı

2 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan Arka Sokaklar dizisinin izleyicileri konuya ilişkin detaylara ulaşmaya çalışıyor. Dizinin sevenleri "Arka Sokaklar bu akşam var mı?", "Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D canlı yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 16 Aralık Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Efsane dizi bu hafta da ekranda olmayacak. Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 16 Aralık Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verildi.

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Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 16 Aralık Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 16 Aralık Kanal D yayın akışı

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."