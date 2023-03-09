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Haberler Galeri Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Ara verdik denildi son durum ne? Rıza Baba'dan yeni bölüm açıklaması: "Üzdü ve Şaşırttı" 638. bölüm gelecek mi?

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Ara verdik denildi son durum ne? Rıza Baba'dan yeni bölüm açıklaması: "Üzdü ve Şaşırttı" 638. bölüm gelecek mi?

Türk televizyon tarihine geçen 7'den 70'e herkes tarafından takip edilen 17 yıllık Arka Sokaklar dizisinin 45 günlük arası bitmedi. Ara verdik açıklamalarına rağmen hala yeni bölüm hakkında bir gelişmenin yaşanmaması izleyicilerin akıllarına "Arka Sokaklar bitti mi?", "Arka Sokaklar yeni bölüm gelecek mi?" sorularını getirdi. Peki Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 16:03
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Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Ara verdik denildi son durum ne? Rıza Baba’dan yeni bölüm açıklaması: Üzdü ve Şaşırttı 638. bölüm gelecek mi?

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 17 yıldır televizyonlarda olan Arka Sokaklar dizisiyle ilgili Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin açıklamalarda bulunarak, "Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti." dedi. Peki Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Ara verdik denildi son durum ne? Rıza Baba’dan yeni bölüm açıklaması: Üzdü ve Şaşırttı 638. bölüm gelecek mi?

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Arka Sokaklar, dizinin yapımcısı ve yönetmeni Türker İnanoğlu'nun kalça kemiğimi kırması nedeniyle bir süredir ekrana gelmiyordu. Son olarak 18 Kasım tarihinde 638. bölüm ile ekrana gelen dizinin yeni bölüm yayın tarihi henüz açıklanmazken Türker İnanoğlu'nun oğlu olan İlker İnanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile diziye inşallah devam edeceğiz açıklamasında bulunmuştu.

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Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Ara verdik denildi son durum ne? Rıza Baba’dan yeni bölüm açıklaması: Üzdü ve Şaşırttı 638. bölüm gelecek mi?

SON DURUM NE?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan güzel bir haber beklenirken final iddiaları ortalığı karıştırdı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında Zafer Ergin şu açıklamalarda bulundu:

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Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Ara verdik denildi son durum ne? Rıza Baba’dan yeni bölüm açıklaması: Üzdü ve Şaşırttı 638. bölüm gelecek mi?

"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

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Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Ara verdik denildi son durum ne? Rıza Baba’dan yeni bölüm açıklaması: Üzdü ve Şaşırttı 638. bölüm gelecek mi?

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.