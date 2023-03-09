HaberlerGaleriArka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Ara verdik denildi son durum ne? Rıza Baba'dan yeni bölüm açıklaması: "Üzdü ve Şaşırttı" 638. bölüm gelecek mi?
Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Ara verdik denildi son durum ne? Rıza Baba'dan yeni bölüm açıklaması: "Üzdü ve Şaşırttı" 638. bölüm gelecek mi?
Türk televizyon tarihine geçen 7'den 70'e herkes tarafından takip edilen 17 yıllık Arka Sokaklar dizisinin 45 günlük arası bitmedi. Ara verdik açıklamalarına rağmen hala yeni bölüm hakkında bir gelişmenin yaşanmaması izleyicilerin akıllarına "Arka Sokaklar bitti mi?", "Arka Sokaklar yeni bölüm gelecek mi?" sorularını getirdi. Peki Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Son durum ne?