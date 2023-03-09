09 Mart 2023, Perşembe
Alsancak dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali makyajsız haliyle olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Hacı Sabancı ile evlenmesinin ardından sosyal medya fenomeni olan Nazlı Sabancı, servet değerindeki yüz kremlerini sosyal medyadan tanıtmaya başladı. "Bu kremler sayesinde cildim ışıl ışıl" dediği paylaşımları için 100'er bin TL'yi cebine koyan sosyetik isim makyajsız haliyle kameralara yakalandı. Yüzündeki sivilceler "İşte fenomenliğin gerçek yüzü" dedirtti.
Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 15:11
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