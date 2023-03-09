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Alsancak dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali makyajsız haliyle olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hacı Sabancı ile evlenmesinin ardından sosyal medya fenomeni olan Nazlı Sabancı, servet değerindeki yüz kremlerini sosyal medyadan tanıtmaya başladı. "Bu kremler sayesinde cildim ışıl ışıl" dediği paylaşımları için 100'er bin TL'yi cebine koyan sosyetik isim makyajsız haliyle kameralara yakalandı. Yüzündeki sivilceler "İşte fenomenliğin gerçek yüzü" dedirtti.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 15:11
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Alsancak dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali makyajsız haliyle olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Gülsim Ali Alsancak dizisinde canlandırdığı Nadia karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alsancak dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali makyajsız haliyle olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Gülsim Ali makyajsız haliyle de kendisine hayran bıraktı.

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Alsancak dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali makyajsız haliyle olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız hali...

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Alsancak dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali makyajsız haliyle olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Neslihan Atagül

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Alsancak dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali makyajsız haliyle olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Demet Özdemir