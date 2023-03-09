Alsancak dizisinin Nadia’sı Gülsim Ali makyajsız haliyle olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hacı Sabancı ile evlenmesinin ardından sosyal medya fenomeni olan Nazlı Sabancı, servet değerindeki yüz kremlerini sosyal medyadan tanıtmaya başladı. "Bu kremler sayesinde cildim ışıl ışıl" dediği paylaşımları için 100'er bin TL'yi cebine koyan sosyetik isim makyajsız haliyle kameralara yakalandı. Yüzündeki sivilceler "İşte fenomenliğin gerçek yüzü" dedirtti.