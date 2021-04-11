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Haberler Galeri Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan herkesi şoke etti! 'Estetik harikası' mı?

Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan herkesi şoke etti! 'Estetik harikası' mı?

Arıza dizisinin başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan, güzelliği ve oyunculuğuyla herkesin takdirini kazanıyor. Hâl böyle olunca özel hayatıyla güzel oyuncunun özel hayatı ve geçmişiyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Ayça Ayşin Turan'ın yıllar önceki halini görenler ise 'yok artık' diyor. İşte Arıza dizisinin yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın yıllar önceki hali ve geçirdiği inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 05:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 05:23
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Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan herkesi şoke etti! 'Estetik harikası' mı?

Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın yıllar önceki hali herkesi şaşırttı. İşte Ayça Ayşin Turan ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan herkesi şoke etti! 'Estetik harikası' mı?

Hande Erçel

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Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan herkesi şoke etti! 'Estetik harikası' mı?

Hande Erçel

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Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan herkesi şoke etti! 'Estetik harikası' mı?

Hande Erçel

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Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan herkesi şoke etti! 'Estetik harikası' mı?

Hande Erçel