Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan herkesi şoke etti! 'Estetik harikası' mı?

Arıza dizisinin başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan, güzelliği ve oyunculuğuyla herkesin takdirini kazanıyor. Hâl böyle olunca özel hayatıyla güzel oyuncunun özel hayatı ve geçmişiyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Ayça Ayşin Turan'ın yıllar önceki halini görenler ise 'yok artık' diyor. İşte Arıza dizisinin yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın yıllar önceki hali ve geçirdiği inanılmaz değişim...