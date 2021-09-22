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Haberler Galeri Aleyna Kalaycığlu ile görüntülenen Gökhan Özdemir'den aşk açıklaması geldi

Aleyna Kalaycığlu ile görüntülenen Gökhan Özdemir'den aşk açıklaması geldi

Survivor 2021 yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir Survivor Panorama programında sunuculuk yapan Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geliyordu. İlişkilerini basından uzak tutmaya çalıştığı iddia edilen ikili, bir mekanda objektiflere takıldı. Gökhan Özdemir'den ilişki iddialarına cevap verdi.

Giriş Tarihi: 22.09.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 16:09
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Aleyna Kalaycığlu ile görüntülenen Gökhan Özdemir’den aşk açıklaması geldi

'Survivor 2021' yarışmasıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan Karacakaya ile birbirlerine çok yakıştırılmış ve aralarında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili, söz konusu haberleri yalanlamıştı.

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Aleyna Kalaycığlu ile görüntülenen Gökhan Özdemir’den aşk açıklaması geldi

23 yaşındaki güzel, stresli geçen yarışma sonrası tatile gitmişti. Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Aleyna'nın, yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü.

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Aleyna Kalaycığlu ile görüntülenen Gökhan Özdemir’den aşk açıklaması geldi

Aleyna Kalaycıoğlu ile 'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir hakkında çıkan haberler, magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü.

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Aleyna Kalaycığlu ile görüntülenen Gökhan Özdemir’den aşk açıklaması geldi

YEMEKTE YAKALANDILAR

Survivor Aleyna'nın, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile bir mekanda yemek yerken görüntülenmesi dikkat çekti.

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Aleyna Kalaycığlu ile görüntülenen Gökhan Özdemir’den aşk açıklaması geldi

Sosyal medyada gündem olan Özdemir ve Kalaycıoğlu'nun, bir süredir birlikte olduğu ancak ilişkilerini basından uzak tutmaya çalıştığı ileri sürüldü.