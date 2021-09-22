22 Eylül 2021, Çarşamba
Aleyna Kalaycığlu ile görüntülenen Gökhan Özdemir'den aşk açıklaması geldi
Survivor 2021 yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir Survivor Panorama programında sunuculuk yapan Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geliyordu. İlişkilerini basından uzak tutmaya çalıştığı iddia edilen ikili, bir mekanda objektiflere takıldı. Gökhan Özdemir'den ilişki iddialarına cevap verdi.
Giriş Tarihi: 22.09.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 16:09
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