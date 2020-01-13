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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda sosyal medyayı salladı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın bir yaşındaki çocukları Hamza Arda'nın videosu sosyal medyayı salladı. Aslıhan Turan'ın Instagram hesabından paylaştığı videoda Hamza Arda'nın Arda Turan'a 'Babam' diye seslenmesi takipçilerini yüzünü güldürdü. Arda Turan ve oğlunun eğlenceli videosuna birkaç saatte yüz binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum da geldi.

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Giriş Tarihi: 13.01.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 17:31
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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda sosyal medyayı salladı

2018 yılında Aslıhan Doğan ile dünyaevine giren ünlü futbolcu Arda Turan'ın, oğlu ile geçirdiği eğlenceli zamanlar sosyal medyayı salladı.

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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda sosyal medyayı salladı

İLK KELİMELER

1 yaşına basan Hamza Arda, geçtiğimiz aralık ayında ilk doğum gününü kutlamıştı.

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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda sosyal medyayı salladı

Aradan geçen 1 ayın ardından Hamza Arda'nın konuşmaya başladığı ilk video da annesi Aslıhan Doğan tarafından paylaşıldı.

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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda sosyal medyayı salladı

"BABAM" DİYE SESLENDİ

Arda Turan'a "Babam" diye seslenen Hamza Arda'nın, sonrasında annesinin komutuyla "Babacım" anlamına gelen "Daddy" dediği görüldü.

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Arda Turan’ın oğlu Hamza Arda sosyal medyayı salladı

MEST OLDU

Bu görüntü binlerce beğeni alırken, Arda Turan oğlu Hamza Arda'nın baba deyişine adeta mest oldu. Aslıhan Doğan Turan'ın videosuna, yüzlerce yorum da yapıldı.