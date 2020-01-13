Arda Turan ve oğlunun görüntüleri sosyal medyayı salladı |Video

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın bir yaşındaki çocukları Hamza Arda'nın videosu sosyal medyayı salladı. Aslıhan Turan'ın Instagram hesabından paylaştığı videoda Hamza Arda'nın Arda Turan'a 'Babam' diye seslenmesi takipçilerini yüzünü güldürdü. Arda Turan ve oğlunun eğlenceli videosuna birkaç saatte yüz binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum da geldi.