Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımına tepki yağdı! "Çocuklarını kullanıyorsun…"

2018 yılında Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan, aynı yıl ilk oğlu Hamza Arda'yı, 2020 yılında ise ikinci çocuğu Asil Aslan'ı kucağına almıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Doğan, son paylaşımıyla tepki topladı. Pijamalarını giyerek çocuklarıyla kamera karşısına geçen Aslıhan Doğan Turan'a, paylaşımının reklam olduğu gerekçesiyle "Çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun" yorumları yağdı.