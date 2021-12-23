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Haberler Galeri Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımına tepki yağdı! "Çocuklarını kullanıyorsun…"

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımına tepki yağdı! "Çocuklarını kullanıyorsun…"

2018 yılında Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan, aynı yıl ilk oğlu Hamza Arda'yı, 2020 yılında ise ikinci çocuğu Asil Aslan'ı kucağına almıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Doğan, son paylaşımıyla tepki topladı. Pijamalarını giyerek çocuklarıyla kamera karşısına geçen Aslıhan Doğan Turan'a, paylaşımının reklam olduğu gerekçesiyle "Çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 16:11
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımına tepki yağdı! Çocuklarını kullanıyorsun…

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Aslıhan Doğan, son paylaşımıyla tepki topladı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımına tepki yağdı! Çocuklarını kullanıyorsun…

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı için gittiği Bayrampaşa'da kimsenin tanımadığı Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'la bir pozunu Instagram'da paylaştı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımına tepki yağdı! Çocuklarını kullanıyorsun…

Önce takipçileri tarafından beğenilen bu paylaşım daha sonra tepki çekmeye başladı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımına tepki yağdı! Çocuklarını kullanıyorsun…

"PARA İÇİNDE YÜZÜYORSUN"

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; 36 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan'ın pijamalarla evinden paylaştığı karesinin bir reklam olduğu ortaya çıktı. Sevimli oğullarıyla bir firmanın reklamını yapan Turan, tepki çekti.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımına tepki yağdı! Çocuklarını kullanıyorsun…

Takipçileri, "Para içinde yüzüyorsun. Hala çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun", "Kendin yaptığın reklamlar yetmedi mi. Çocuklara nazar değecek" yorumları yaptı.