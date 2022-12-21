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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan A Para'daki Yıldızlı Sohbetler programına konuk oldu. Dört yıllık evliliği, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ve Arda Turan'la ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Evliliğin aşklarını öldürmediğini belirten Aslıhan Doğan Turan'dan üçüncü çocuk açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:16
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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması

Aslıhan Doğan, 2018 yılında Arda Turan ile nikâh masasına oturmuş, oğulları Hamza Arda'yı aynı yıl, Asil Aslan'ı 2020'de dünyaya getirmişti. A Para'daki 'Yıldızlı Sohbet'e katılan sosyetik güzel, Arda'yı ve ilişkilerini anlattı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması

"AYRILIK İYİ GELDİ"

Flört döneminde yaşadıkları ayrılıkların ilişkilerine iyi geldiğini söyleyen sosyetik isim, "Flört döneminde ayrı kaldığımız zamanlar, birbirimizin kıymetini daha iyi anladık. İyi geldi ve bizi evliliğe götürdü. Çocuklar bizi olumsuz etkilemedi. Evlilik aşkımızı öldürmedi." dedi.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması

"KAVGA TUTKUDUR, İLİŞKİNİN TADI TUZUDUR"

Kavga etmenin ilişkiye iyi geldiğini söyleyen Turan, "Evlilikte çok sakinlik bana göre iyi değil. Ara sıra kavga olması lazım, tutkudur bu, tadı tuzudur. Stabil, aşırı dingin ilişkilere inanmıyorum. Arda da ben de kıskancız. Onun sinir olacağı fotoğrafı sosyal medyada paylaşmam." ifadelerini kullandı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması

"ARDA TRİP ATAR, KÜSER"

Arda Turan'ın sık sık romantik sürprizler yaptığını belirten ünlü isim, "Arda beklemediğim anlarda romantik sürprizler yapar. Dışarıdan sert görünür ama çocuk gibidir. Trip atar, küser, inatlaşır. Fazlasıyla merhametli, iyi kalpli ve bonkördür." dedi.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması

FEDAKAR BABA

Öte yandan Aslıhan Doğan Turan, "Hamza Arda ve Asil Aslan ile evliliğimizi çok daha güzel bir noktaya taşıdık. Arda fedakâr bir babadır. Çocuklarımıza karşı sevgi dolu. Ailesi için her şeyi yapar" açıklamasını yaptı.