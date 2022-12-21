Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması

"KAVGA TUTKUDUR, İLİŞKİNİN TADI TUZUDUR"

Kavga etmenin ilişkiye iyi geldiğini söyleyen Turan, "Evlilikte çok sakinlik bana göre iyi değil. Ara sıra kavga olması lazım, tutkudur bu, tadı tuzudur. Stabil, aşırı dingin ilişkilere inanmıyorum. Arda da ben de kıskancız. Onun sinir olacağı fotoğrafı sosyal medyada paylaşmam." ifadelerini kullandı.