21 Aralık 2022, Çarşamba
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan A Para'daki Yıldızlı Sohbetler programına konuk oldu. Dört yıllık evliliği, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ve Arda Turan'la ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Evliliğin aşklarını öldürmediğini belirten Aslıhan Doğan Turan'dan üçüncü çocuk açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:16
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