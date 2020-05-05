05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi

Aslıhan Doğan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. 2'nci bebeğine hamile olan Doğan, Mert Vidinli'nin moderatörlüğünü yaptığı Youtube programına konuk oldu. Hamileliği sürecinde hakkında çıkan eleştirilere cevap veren Doğan, insanların kendisini izledikten sonra fikirlerinin değiştiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 05.05.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 11:24
  • 1
  • 10
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi

Aslıhan Doğan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, aynı yıl içinde oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. İkinci bebeğine 6 aylık hamile olan Doğan, Mert Vidinli'nin sunduğu Youtube programına konuk oldu. Karantina günlerini nasıl geçirdiklerinden hamilelik sürecine kadar pek çok konuda açıklama yapan Doğan, hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi.

  • 2
  • 10
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi

Hamilelik sürecinde olan Aslıhan Doğan Turan, kendisi için en büyük lüksün bahçesinde eşi ve çocuğuyla vakit geçirmek olduğunu belirtti. "Kendim ve ailemin sağlıklı olduğuna şükrediyorum" diyen Doğan, "Benim için en büyük lüks bahçeme çıkıp eşimle çocuğumla zaman geçirmek. Bunun dışında bir lüksüm yok. Hamza bahçede vakit geçirmeyi çok seviyor. Hava güzel olduğunda ya bahçede oynuyoruz ya da sitede tur atıyoruz" diye konuştu.

  • 3
  • 10
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi

6 aylık hamile olan Turan, "Hamileliğine rağmen formda kalmak için yemek yemiyor" eleştirilerine yanıt verdi. "Kendim kilo almayacağım diye karnımdaki bebeğimi düşünmemezlik yapamam" diyen Turan, "İlk hamileliğimde de kilo almamıştım" dedi.

  • 4
  • 10
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi

Aslıhan Doğan Turan nasıl beslendiğini de şöyle anlattı: "En sevdiğim öğün; kahvaltı. Sağlam yaparım. Yumurtaya asla 'Hayır' demem. Protein ve kalsiyumu eksik etmiyorum. Yoğurt vazgeçilmezlerim arasında. Sadece karbonhidrattan biraz uzak duruyorum. İlik suyu da içiyorum. Hem bağırsaklarıma, hem cildime iyi geliyor. Üstelik ben Hamza Arda'ya hamileyken de neredeyse kilo almamıştım."

  • 5
  • 10
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi

Son dönemde birçok Youtube kanalına konuk olan Doğan, insanların kendisini izledikten sonra fikirlerinin değiştiğini anlattı:
"Çok pozitif yorumlar alıyorum. Son çektiğimiz videodan sonra algılar değişti. Bana, 'Magazinde çok yabani, soğuk görünüyordun ama hiç öyle değilmişsin' gibi yorumlar geldi. Bu kadarını ben de beklemiyordum."