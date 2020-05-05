Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi

Hamilelik sürecinde olan Aslıhan Doğan Turan, kendisi için en büyük lüksün bahçesinde eşi ve çocuğuyla vakit geçirmek olduğunu belirtti. "Kendim ve ailemin sağlıklı olduğuna şükrediyorum" diyen Doğan, "Benim için en büyük lüks bahçeme çıkıp eşimle çocuğumla zaman geçirmek. Bunun dışında bir lüksüm yok. Hamza bahçede vakit geçirmeyi çok seviyor. Hava güzel olduğunda ya bahçede oynuyoruz ya da sitede tur atıyoruz" diye konuştu.