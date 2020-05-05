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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hakkında çıkan eleştirilere cevap verdi
Aslıhan Doğan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. 2'nci bebeğine hamile olan Doğan, Mert Vidinli'nin moderatörlüğünü yaptığı Youtube programına konuk oldu. Hamileliği sürecinde hakkında çıkan eleştirilere cevap veren Doğan, insanların kendisini izledikten sonra fikirlerinin değiştiğini anlattı.
Giriş Tarihi: 05.05.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 11:24
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