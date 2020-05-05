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Mustafa Sandal lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...
Mustafa Sandal 2008 yılında nikah masasında oturduğu Emina Jahovic ile boşanmasının ardından 4 katlı lüks villasını satma kararı aldı. 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirmelerinin ardından dost kalan ikili, evlilikleri sürecinde yaşadıkları evlerini satıp 2 yeni ev almaya karar verdi. Sandal 6 odası ve 2 salonu bulunan ev için rekor fiyat istedi.
Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 12:10
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