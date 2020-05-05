05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mustafa Sandal lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Mustafa Sandal lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Mustafa Sandal 2008 yılında nikah masasında oturduğu Emina Jahovic ile boşanmasının ardından 4 katlı lüks villasını satma kararı aldı. 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında bitirmelerinin ardından dost kalan ikili, evlilikleri sürecinde yaşadıkları evlerini satıp 2 yeni ev almaya karar verdi. Sandal 6 odası ve 2 salonu bulunan ev için rekor fiyat istedi.

Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 12:10
  • 1
  • 77
Mustafa Sandal lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Mustafa Sandal 2008'de evlendiği, çocukları Yaman ve Yavuz'un annesi Emina Jahovic'ten 2018'de boşanmıştı. Emina Jahovic ayrılık sonrası oğulları ile birlikte Zincirlikuyu Zorlu'ya taşınmış, Mustafa Sandal ise Çubuklu Vadi Evleri'nde kalmıştı.

  • 2
  • 77
Mustafa Sandal lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Posta'nın haberine göre; Mustafa Sandal çocukları Yaman ile Yavuz'un doğup büyüdüğü, 4 katlı villasını satışa çıkarttı.

  • 3
  • 77
Mustafa Sandal lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

2 YENİ EV ALACAKLAR

Mustafa Sandal, gayrimenkul danışmanı Sanem Çizmeci aracılığı ile villasına 29 milyon TL (Yaklaşık 4 milyon 131 bin dolar) istiyor. Eski çift yaptıkları anlaşmaya göre Ulus'tan 2 ev alacak. Dairelerden biri oğulları Yavuz'un, biri Yaman'ın olacak.

  • 4
  • 77
Mustafa Sandal lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...

Oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında aynı dizide rol aldığı meslektaşı Anıl altan ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl nisan ayında çiftin ikiz bebekleri Alin ve Lina dünyaya geldi.

  • 5
  • 77
Mustafa Sandal lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Evlendikleri günden bu yana şehir merkezinde apartman dairesinde oturan çift, kızlarının doğumuyla birlikte site içinde müstakil bir villaya taşındı.