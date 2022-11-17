Annesi Nevin Teoman’dan Seren Serengil’e dava! “Beni kandırıp evimi aldı”

Nevin Teoman'ın avukatı "Seren Hanım ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptı. Bu sözleşmeye göre annesine ölünceye kadar bakması, sağlık, bakım, beslenme, giyim ve benzeri tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri sağlanmadı" diyerek daha önce yapılan tüm işlemlerin iptalini istedi.