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Annesi Nevin Teoman’dan Seren Serengil’e dava! “Beni kandırıp evimi aldı”

Sunuculuk yaptığı programda girdiği polemiklerle gündemden düşmeyen Seren Serengil, annesi Nevin Teoman ile mahkemelik oldu. Serengil, annesinin tüm masraflarını karşılayacağını belirtip 30 milyonluk evin tapusunu üzerine geçirdi. Anne Nevin Teoman ise "Ne imzaladığımın farkında değildim" diyerek dava açtı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 08:49
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Annesi Nevin Teoman’dan Seren Serengil’e dava! “Beni kandırıp evimi aldı”

İddiaya göre Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ı Ankara'da GATA'ya götürüp sağlık heyetine soktu ve vasiyetini yazdırdıktan sonra ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptırıp noterden annesinin imzasını aldı.

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Annesi Nevin Teoman’dan Seren Serengil’e dava! “Beni kandırıp evimi aldı”

30 MİLYONLUK EVİ KENDİ ÜZERİNE ALDI

Ardından Teoman'ın Suadiye'de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairesinin tapusunu kendi üzerine aldı.

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Annesi Nevin Teoman’dan Seren Serengil’e dava! “Beni kandırıp evimi aldı”

Maddi sıkıntı içerisinde olan Nevin Teoman, dairesini satılığa çıkarmak istediğinde tapunun kendisinin üzerinde olmadığını, Seren Serengil'in üzerine geçtiğini öğrenince kızına dava açtı.

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Annesi Nevin Teoman’dan Seren Serengil’e dava! “Beni kandırıp evimi aldı”

Nevin Teoman'ın avukatı "Seren Hanım ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptı. Bu sözleşmeye göre annesine ölünceye kadar bakması, sağlık, bakım, beslenme, giyim ve benzeri tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri sağlanmadı" diyerek daha önce yapılan tüm işlemlerin iptalini istedi.

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Annesi Nevin Teoman’dan Seren Serengil’e dava! “Beni kandırıp evimi aldı”

"BANA SEREN DEĞİL BÜYÜK KIZIM FULYA BAKIYOR"

Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını, özel sağlık sigortasını dahi ödemediğini belirtti.