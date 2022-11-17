17 Kasım 2022, Perşembe
Annesi Nevin Teoman’dan Seren Serengil’e dava! “Beni kandırıp evimi aldı”
Sunuculuk yaptığı programda girdiği polemiklerle gündemden düşmeyen Seren Serengil, annesi Nevin Teoman ile mahkemelik oldu. Serengil, annesinin tüm masraflarını karşılayacağını belirtip 30 milyonluk evin tapusunu üzerine geçirdi. Anne Nevin Teoman ise "Ne imzaladığımın farkında değildim" diyerek dava açtı. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 08:49
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