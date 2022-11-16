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Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral olay oldu! Estetik yaptırmadığını söylemişti değişimi ağızları açık bıraktı

Tuzak dizisinde canlandırdığı Ceren rolüyle izleyici karşısına çıkan Bensu Soral'ın değişimi ağızları açık bıraktı. Estetiksiz olduğunu iddia eden Soral'ın ortaya çıkan eski fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu adeta hayal kırıklığı yarattı.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 16:17
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Tuzak’ın Ceren’i Bensu Soral olay oldu! Estetik yaptırmadığını söylemişti değişimi ağızları açık bıraktı

Ekranın en sevilen oyuncularından olan Bensu Soral, güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyordu.

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Tuzak’ın Ceren’i Bensu Soral olay oldu! Estetik yaptırmadığını söylemişti değişimi ağızları açık bıraktı

Soral, geçtiğimiz günlerde çekilen videoların ardından estetik haberleri ile gündeme gelmesi hakkında "Arkadaşımla konsept bir çekim yapmıştık. Normalde dışarıda kullanmayacağım bir makyaj yapıldı, dudaklara taşırarak ruj sürüldü, kirpikler takıldı, gölge yapıldı. Onu paylaştık, ışıkla daha da farklı görünmüş. Sonra 'Estetik yaptırdı' falan dendi. Ben de videoya bakınca gerçekten estetik yaptırmışım gibi duruyordu, yani çok farklı bir bendi. Ama bununla ilgili bir açıklama yapma gereği duymadım çünkü ben aynı benim, bilenler biliyor. Zaten dizi çekimimin ortasında estetik operasyon geçirme ihtimalim de yok, sahnelerde bir devamlılığımız var. İhtiyacım olmadığı sürece de estetik gündemimde olan bir şey değil." demişti.

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Tuzak’ın Ceren’i Bensu Soral olay oldu! Estetik yaptırmadığını söylemişti değişimi ağızları açık bıraktı

Ancak Soral'ın ortaya çıkan fotoğrafları şaşkınlık yarattı.

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Tuzak’ın Ceren’i Bensu Soral olay oldu! Estetik yaptırmadığını söylemişti değişimi ağızları açık bıraktı

İşte güzel oyuncunun estetikle yaşadığı büyük değişim...

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Tuzak’ın Ceren’i Bensu Soral olay oldu! Estetik yaptırmadığını söylemişti değişimi ağızları açık bıraktı

Deniz Baysal