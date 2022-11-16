16 Kasım 2022, Çarşamba
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral olay oldu! Estetik yaptırmadığını söylemişti değişimi ağızları açık bıraktı
Tuzak dizisinde canlandırdığı Ceren rolüyle izleyici karşısına çıkan Bensu Soral'ın değişimi ağızları açık bıraktı. Estetiksiz olduğunu iddia eden Soral'ın ortaya çıkan eski fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu adeta hayal kırıklığı yarattı.
Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 16:17
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