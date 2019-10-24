Amine Gülşe'nin annesi sosyal medyanın gündemine oturdu

Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe, sosyal medya hesabından, romantik bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı. "Doğum günün kutlu olsun ömrüm" yazan Gülşe, paylaşımına "Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın" diyerek devam etti. 31 yaşındaki Mesut Özil'in güzeller güzeli eşi Amine Gülşe'nin Instagram paylaşımı çok konuşulurken hayranları bir başka konuyu da gündeme taşıdı. Amine Gülşe geçtiğimiz günlerde annesi Gülter Gülşe'nin doğum gününü de Instagram hesabından kutlamıştı. Amine Gülşe'nin annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte "Güzelliğini annesinden almış" yorumlarına neden olan Amine Gülşe'nin annesi...