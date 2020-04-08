Amerika'ya yerleşen Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

ONU ÖRNEK ALIYOR

İngiliz medyasındaki haberde, Meghan'ın Prenses Diana'ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina'nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi.