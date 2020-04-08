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Amerika'ya yerleşen Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı
Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı almalarının ardından Kanada'ya yerleşmişlerdi. 31 Mart'ta resmi ayrılığın gerçekleşmesinin ardından yeni hayatlarına adım adan çift, ABD'ye yerleşme kararı almıştı. Eşi çocuğuyla Los Angeles'a taşınan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.04.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 13:01
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