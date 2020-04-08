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Amerika'ya yerleşen Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı almalarının ardından Kanada'ya yerleşmişlerdi. 31 Mart'ta resmi ayrılığın gerçekleşmesinin ardından yeni hayatlarına adım adan çift, ABD'ye yerleşme kararı almıştı. Eşi çocuğuyla Los Angeles'a taşınan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 13:01
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Amerika'ya yerleşen Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood'a taşınma planlarını hayata geçirdi.

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Amerika'ya yerleşen Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

ARKADAŞ OLMAK İSTİYOR

İngiliz medyası, Megan Markle'ın Hollywood planının ayrıntılarını duyururken, Megan'ın Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediğini bildirdi.

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Amerika'ya yerleşen Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

YENİ BİR MİSYON EDİNMEK İSTİYOR

Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Angelina Jolie'nin izinden gitmek istediğini söylemişti. İngiliz medyası, Angelina Jolie'nin, Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.

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Amerika'ya yerleşen Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

TEK İDOLÜ ANGELINA JOLIE

38 yaşındaki Meghan, Angelina Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi.

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Amerika'ya yerleşen Meghan Markle'ın gizli Hollywood planı ortaya çıktı

ONU ÖRNEK ALIYOR

İngiliz medyasındaki haberde, Meghan'ın Prenses Diana'ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina'nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi.