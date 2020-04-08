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Haberler Galeri Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İlk fotoğrafını paylaştı

Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İlk fotoğrafını paylaştı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın'dan güzel haber geldi. Arka Sokaklar dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Aydın, 2015 yılında eski kaleci Harun Ovalıoğlu ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bıraktı. Ovalıoğlu ile evliliğinden Ayaz adından bir çocuğu bulunan Pınar Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 13:38
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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İlk fotoğrafını paylaştı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, 2015 yılında Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İlk fotoğrafını paylaştı

Mutlu bir evliliği ve Ayaz adında bir erkek bebeği olan Pınar Aydın'dan, güzel bir haber daha geldi.

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İlk fotoğrafını paylaştı

1 HAFTALIK OLDU

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aydın, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Tam bir haftalık olduk. Hoş geldin bebeğim Uğur Berk' notunu düştü.

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İlk fotoğrafını paylaştı

İşte Pınar Aydın'ın oğlu Uğur Berk ile ilk fotoğrafı…

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Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İlk fotoğrafını paylaştı

Katıldığı bir ses yarışmasıyla adından söz ettiren Pınar Aydın, yarışmayı 3. olarak tamamlamıştı. Bir süre oyunculuk dersi alan Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı.