Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! İlk fotoğrafını paylaştı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın'dan güzel haber geldi. Arka Sokaklar dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Aydın, 2015 yılında eski kaleci Harun Ovalıoğlu ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bıraktı. Ovalıoğlu ile evliliğinden Ayaz adından bir çocuğu bulunan Pınar Aydın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olduğunu duyurdu.