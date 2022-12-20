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Amber Heard Hollywood yıldızı Johnny Depp ile uzlaştı! Heard açıklama yaptı: Amerikan hukuk sistemine inancımı kaybettim!

Hollywood yıldızı Johnny Depp ile hemen hemen 2 sene evli kaldığı meslektaşı Amber Heard'ün olaylı davasında ikili, geçen aylarda karşılıklı olarak temyize gitmişti. Karalama davasının tekrar görüleceği beklenirken şaşırtan bir gelişme kaydedildi. Heard ve Depp, uzlaştı ve davaları resmi olarak neticeye bağlandı. Anlaşmanın ardından ayrıntılar gün yüzüne çıkarken, Amber Heard ile Johnny Depp'in avukatları art arda açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:39
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Amber Heard Hollywood yıldızı Johnny Depp ile uzlaştı! Heard açıklama yaptı: Amerikan hukuk sistemine inancımı kaybettim!

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in, 2011'de beraber rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve hemen hemen 2 yıl boyunca devam eden evliliğin ardından olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık davada, 1 Haziran'da karar çıktı.

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Amber Heard Hollywood yıldızı Johnny Depp ile uzlaştı! Heard açıklama yaptı: Amerikan hukuk sistemine inancımı kaybettim!

MİLYONLARCA DOLARLIK TAZMİNAT

Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.

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Amber Heard Hollywood yıldızı Johnny Depp ile uzlaştı! Heard açıklama yaptı: Amerikan hukuk sistemine inancımı kaybettim!

HEARD'ÜN 'KÖTÜ NİYETLE' HAREKET ETTİĞİNE KARAR VERİLDİ

Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Heard'ün 'kötü niyetle' hareket ettiğine hükmetti.

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Amber Heard Hollywood yıldızı Johnny Depp ile uzlaştı! Heard açıklama yaptı: Amerikan hukuk sistemine inancımı kaybettim!

Jüri, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Heard ve Depp, geçtiğimiz aylarda ise bu kararlar için karşılıklı olarak temyize gitti.

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Amber Heard Hollywood yıldızı Johnny Depp ile uzlaştı! Heard açıklama yaptı: Amerikan hukuk sistemine inancımı kaybettim!

ANLAŞTILAR

Tüm bunların ardından Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard, karalama davalarını nihayet çözüme kavuşturarak modern zamanların en olaylı Hollywood boşanmasına son verdiler. İkilinin avukatları, Heard'ün sigorta şirketinin; Depp'e 1 milyon dolar ödemesini öngören bir anlaşma imzaladı.