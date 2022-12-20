Amber Heard Hollywood yıldızı Johnny Depp ile uzlaştı! Heard açıklama yaptı: Amerikan hukuk sistemine inancımı kaybettim!

MİLYONLARCA DOLARLIK TAZMİNAT

Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.