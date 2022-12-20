20 Aralık 2022, Salı
Amber Heard Hollywood yıldızı Johnny Depp ile uzlaştı! Heard açıklama yaptı: Amerikan hukuk sistemine inancımı kaybettim!
Hollywood yıldızı Johnny Depp ile hemen hemen 2 sene evli kaldığı meslektaşı Amber Heard'ün olaylı davasında ikili, geçen aylarda karşılıklı olarak temyize gitmişti. Karalama davasının tekrar görüleceği beklenirken şaşırtan bir gelişme kaydedildi. Heard ve Depp, uzlaştı ve davaları resmi olarak neticeye bağlandı. Anlaşmanın ardından ayrıntılar gün yüzüne çıkarken, Amber Heard ile Johnny Depp'in avukatları art arda açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:39
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