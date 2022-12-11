Amasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: "Burası cehennem Tolga!"

"Küslüğü aşabiliyorum, hasreti yenebiliyorum da yokluk denen illet var ya hani sırt dönmek gibi olmayan... Bir sır verse biteceğini söylese keşke bu an sona yakın diye... Her şeye yettiği düşünen insan bilse keşke zamanını diyeli yendik yası da diyelim kuruttuk yanakları da ya yokluk abi? Yokluğu nasıl yeneceğiz? Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!"