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Haberler Galeri Amasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: "Burası cehennem Tolga!"

Amasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: "Burası cehennem Tolga!"

Amasya'da turne dönüşü yapan tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sebebiyle meydana gelen feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci bir süredir hastanede tedavi oluyor. Sergen Deveci son olarak kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir karesini paylaşarak yaşadığı duyguları takipçileriyle paylaştı. "Burası cehennem Tolga!" ifadeleri oldukça dikkat çekti. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.12.2022 18:18
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Amasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: Burası cehennem Tolga!

Karadeniz turnesini yapan 'Baş Belası' isimli tiyatro ekibi dönüş yolunda kaza yapmış ve feci kaza sonucunda 3 kişi yaşamını yitirmişti.

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Amasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: Burası cehennem Tolga!

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu belirlenen ünlü oyuncu Sergen Deveci de ameliyat olmuş ve yoğun bakımdan çıkmıştı.

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Amasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: Burası cehennem Tolga!

TOLGA GÜLERYÜZ İLE POZUNU PAYLAŞTI

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Deveci kazada ölen arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaştı.

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Amasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: Burası cehennem Tolga!

"BURASI CEHENNEM TOLGA"

Hayatını kaybeden arkadaşından geriye kalan bir kareye sosyal medyasında yer veren Sergen Deveci duygularını şöyle ifade etti:

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Amasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: Burası cehennem Tolga!

"Küslüğü aşabiliyorum, hasreti yenebiliyorum da yokluk denen illet var ya hani sırt dönmek gibi olmayan... Bir sır verse biteceğini söylese keşke bu an sona yakın diye... Her şeye yettiği düşünen insan bilse keşke zamanını diyeli yendik yası da diyelim kuruttuk yanakları da ya yokluk abi? Yokluğu nasıl yeneceğiz? Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!"