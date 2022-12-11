HaberlerGaleriAmasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: "Burası cehennem Tolga!"
Amasya’daki feci kazadan ağır yaralanan Sergen Deveci’den ölen Tolga Güleryüz’le ilgili paylaşım: "Burası cehennem Tolga!"
Amasya'da turne dönüşü yapan tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sebebiyle meydana gelen feci kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci bir süredir hastanede tedavi oluyor. Sergen Deveci son olarak kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir karesini paylaşarak yaşadığı duyguları takipçileriyle paylaştı. "Burası cehennem Tolga!" ifadeleri oldukça dikkat çekti. İşte ayrıntılar…