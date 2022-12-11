Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’ndan Instagram’ı sallayan pozlar! Çocukluğunu paylaştı, beğeni ve yorum yağdı

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in (Mert Ramazan Demir) eşi Seyran'ı canlandıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Vogue dergisinin kapak kızı oldu. Pek çok farklı giysi deneyen Afra Saraçoğlu, çekim anlarını takipçileriyle paylaşırken araya çocukluk fotoğrafını da ekledi. Saraçoğlu'nun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun çocukluğu…