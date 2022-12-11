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Haberler Galeri Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’ndan Instagram’ı sallayan pozlar! Çocukluğunu paylaştı, beğeni ve yorum yağdı

Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’ndan Instagram’ı sallayan pozlar! Çocukluğunu paylaştı, beğeni ve yorum yağdı

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in (Mert Ramazan Demir) eşi Seyran'ı canlandıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Vogue dergisinin kapak kızı oldu. Pek çok farklı giysi deneyen Afra Saraçoğlu, çekim anlarını takipçileriyle paylaşırken araya çocukluk fotoğrafını da ekledi. Saraçoğlu'nun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun çocukluğu…

Giriş Tarihi: 11.12.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 17:26
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Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’ndan Insatagram’ı sallayan pozlar! Çocukluğunu paylaştı, beğeni ve yorum yağdı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan genç oyuncu Afra Saraçoğlu son zamanların dikkat çeken yüzleri arasında yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’ndan Insatagram’ı sallayan pozlar! Çocukluğunu paylaştı, beğeni ve yorum yağdı

Daha 25'inde olmasına rağmen kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Afra Saraçoğlu, Vogue çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Güzel oyuncu farklı tarzıyla ilgi odağı oldu.

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Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’ndan Insatagram’ı sallayan pozlar! Çocukluğunu paylaştı, beğeni ve yorum yağdı

Genç oyuncu son paylaşımında dergi pozlarının arasına çocukluk fotoğrafını sıkıştırdı. Saraçoğlu'nun çocukluğuna yorum ve beğeni yağdı.

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Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’ndan Insatagram’ı sallayan pozlar! Çocukluğunu paylaştı, beğeni ve yorum yağdı

İşte Afra Saraçoğlu'nun çocukluğu…

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Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’ndan Insatagram’ı sallayan pozlar! Çocukluğunu paylaştı, beğeni ve yorum yağdı

Pınar Deniz