15 Ocak 2022, Cumartesi
Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek'in sevgilisi de tanıdık çıktı
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan Şimşek izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 16:26
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