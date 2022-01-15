Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek'in sevgilisi de tanıdık çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan Şimşek izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...