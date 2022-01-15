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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek'in sevgilisi de tanıdık çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan Şimşek izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 16:26
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi de tanıdık çıktı

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyuncunun sevgilisi ise görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi de tanıdık çıktı

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi de tanıdık çıktı

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi de tanıdık çıktı
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’in sevgilisi de tanıdık çıktı

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