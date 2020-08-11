Sibel Can photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Kızı Melisa’ya benzetildi

Sesiyle ve şarkılarıyla Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Sibel Can, photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü. Yeni albüm hazırlıkları için kamera karşısına geçen Sibel Can, albüm kapağı için verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. 50 yaşındaki yıldıza Photoshop'u fazla kaçırdığını söyleyen takipçileri, şarkıcının neredeyse kızıyla aynı yaşta göründüğünü vurguladı.