11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sibel Can photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Kızı Melisa’ya benzetildi

Sibel Can photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Kızı Melisa’ya benzetildi

Sesiyle ve şarkılarıyla Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Sibel Can, photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü. Yeni albüm hazırlıkları için kamera karşısına geçen Sibel Can, albüm kapağı için verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. 50 yaşındaki yıldıza Photoshop'u fazla kaçırdığını söyleyen takipçileri, şarkıcının neredeyse kızıyla aynı yaşta göründüğünü vurguladı.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 13:14
  • 1
  • 90
Sibel Can photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Kızı Melisa’ya benzetildi

Şarkıları ve yorumuyla müzik dünyasının divalarından sayılan Sibel Can, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla çok dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 90
Sibel Can photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Kızı Melisa’ya benzetildi

Yeni albümü 'Hayat' ile 14 Ağustos'ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak olan sanatçı, albüm kapağı için objektif karşısına geçti.

  • 3
  • 90
Sibel Can photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Kızı Melisa’ya benzetildi

Albümü için çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan güzel şarkıcı beğeniyle beraber tepki de aldı.

  • 4
  • 90
Sibel Can photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Kızı Melisa’ya benzetildi

Hayranlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren sanatçıyı fazla photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı.

  • 5
  • 90
Sibel Can photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Kızı Melisa’ya benzetildi

Öte yandan güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan Can'a takipçilerinden övgü dolu yorumlar da geldi.