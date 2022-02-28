Alişan ve Buse Varol’dan beklenen haber geldi! Sosyal medyadan paylaştı

2018 yılında nikah masasına oturan ve kısa sürede iki çocuk sahibi olan Alişan ile Buse Varol'un ayrılık aşamasında olduğu iddia edilmişti. Kızları Eliz'in birinci yaş günü kutlamasında patlak veren kriz sonrasında çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Evliliklerinde kara bulutlarla mücadele eden çift ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tüm sorunlarını çözen Alişan ile Buse Varol çiftinden beklenen paylaşım geldi.