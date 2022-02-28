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Haberler Galeri Alişan ve Buse Varol’dan beklenen haber geldi! Sosyal medyadan paylaştı

Alişan ve Buse Varol’dan beklenen haber geldi! Sosyal medyadan paylaştı

2018 yılında nikah masasına oturan ve kısa sürede iki çocuk sahibi olan Alişan ile Buse Varol'un ayrılık aşamasında olduğu iddia edilmişti. Kızları Eliz'in birinci yaş günü kutlamasında patlak veren kriz sonrasında çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Evliliklerinde kara bulutlarla mücadele eden çift ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tüm sorunlarını çözen Alişan ile Buse Varol çiftinden beklenen paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 09:46
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Alişan ve Buse Varol’dan beklenen haber geldi! Sosyal medyadan paylaştı

4 yıllık evliliklerinde kriz yaşayan Alişan ve Buse Varol'dan beklenen hamle geldi. Çiftten 'her şey yolunda' mesajı geldi.

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Alişan ve Buse Varol’dan beklenen haber geldi! Sosyal medyadan paylaştı

Buse Varol, sosyal medya hesabından eşi Alişan'la verdiği pozunu kalp emojisiyle paylaştı.

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Alişan ve Buse Varol’dan beklenen haber geldi! Sosyal medyadan paylaştı

İşte Buse Varol ve Alişan çiftinin son paylaşımı...

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Alişan ve Buse Varol’dan beklenen haber geldi! Sosyal medyadan paylaştı

Ünlü şarkıcı ise eşinin bu paylaşımını kendi hesabına da ekleyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

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Alişan ve Buse Varol’dan beklenen haber geldi! Sosyal medyadan paylaştı

2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin aylardır boşanacağı ve ilişkilerinde krizi yaşadığı belirtiliyordu. Ünlü çiftin kızları Eliz'in doğum günü kutlamasında patlak veren krizi atlatamayan çiftin arasındaki buzların eridiği geçtiğimiz gün ortaya çıktı.