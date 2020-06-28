Milyoner'de dikkat çeken Türkçe sorusu!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne Türkçe sorusu damga vurdu. İşte büyük ilgi çeken o soru ve yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 28.06.2020 01:56 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 02:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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