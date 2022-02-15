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Alişan ile Buse Varol'un evliliğindeki krizin nedeni ortaya çıktı

2018 yılında nikah masasına oturan ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol, bir süredir boşanacakları haberiyle gündeme geliyordu. Kızları Eliz'in doğum gününde bir araya gelmeyen ikilinin evleri ayırdığı ileri sürüldü. Ortaya atılan yeni iddialar Alişan ile Buse Varol'un evliliklerini sarsan krizin sebebi olarak gösterildi.

Giriş Tarihi: 15.02.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022 11:35
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Alişan ile Buse Varol’un evliliğindeki krizin nedeni ortaya çıktı

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemde.

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Alişan ile Buse Varol’un evliliğindeki krizin nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin kızları Eliz'in 1. yaş günü kutlamasında patlak veren krizi atlatamayan Alişan ile Buse Varol'dan kötü haber gelmişti.

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Alişan ile Buse Varol’un evliliğindeki krizin nedeni ortaya çıktı

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, kızı Eliz için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi verirken Alişan ise ailesi ile eşi olmadan kızının 1. yaşını kutlamıştı. Sosyal medya paylaşımlarının ele verdiği olay sonrası ayrılık iddiaları gündeme gelen çifttin boşanma dilekçelerini verdikleri öğrenilmişti.

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Alişan ile Buse Varol’un evliliğindeki krizin nedeni ortaya çıktı

Çıkan haberlerin ardından Alişan oğlu Burak'ın doğum gününde eşi Buse Varol ile aile pozunu vermişti. Ortaya atılan yeni iddialar Alişan ile Buse Varol'un evliliklerini sarsan krizin sebebi olarak gösterildi.

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Alişan ile Buse Varol’un evliliğindeki krizin nedeni ortaya çıktı

KRİZİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Krizin sebebi Alişan'ın Buse Varol'dan talebiymiş. Alişan kızı Eliz'in doğum günü pastasının üstüne ölen kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını bastırmak istemiş fakat Buse Varol bu isteği kabul etmeyerek "Aile arasındaki kutlamada yaparız" demiş.