Alişan ile Buse Varol'un evliliğindeki krizin nedeni ortaya çıktı

2018 yılında nikah masasına oturan ve sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol, bir süredir boşanacakları haberiyle gündeme geliyordu. Kızları Eliz'in doğum gününde bir araya gelmeyen ikilinin evleri ayırdığı ileri sürüldü. Ortaya atılan yeni iddialar Alişan ile Buse Varol'un evliliklerini sarsan krizin sebebi olarak gösterildi.