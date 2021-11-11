Ali Sunal'dan yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı: Gölgesinde bizi hala koruyan koca çınarım

2000 yılında yaşama veda eden Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın doğum günü sevenleri tarafından kutlandı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez baba olan oğlu Ali Sunal, babasını doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı. Sunal, babasına; "Seni, senin filmlerini bilen herkes, çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım" diye seslendi.