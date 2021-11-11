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Haberler Galeri Ali Sunal'dan yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı: Gölgesinde bizi hala koruyan koca çınarım

Ali Sunal'dan yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı: Gölgesinde bizi hala koruyan koca çınarım

2000 yılında yaşama veda eden Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın doğum günü sevenleri tarafından kutlandı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez baba olan oğlu Ali Sunal, babasını doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı. Sunal, babasına; "Seni, senin filmlerini bilen herkes, çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım" diye seslendi.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 17:20
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Ali Sunal’dan yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı: Gölgesinde bizi hala koruyan koca çınarım

Ardında bıraktığı 'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı', 'Tosun Paşa', 'Sahte Kabadayı' ve 'Kapıcılar Kralı' gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 77'nci doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor.

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Ali Sunal’dan yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı: Gölgesinde bizi hala koruyan koca çınarım

Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Sunal'ın doğum gününde oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

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Ali Sunal’dan yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı: Gölgesinde bizi hala koruyan koca çınarım

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM BABAM"

Kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Ali Sunal, gönderisinde; "Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor" dedi.

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Ali Sunal’dan yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı: Gölgesinde bizi hala koruyan koca çınarım

"Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi, ikisi fotoğrafta... İşte biz her yıl çoğalarak, senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz."

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Ali Sunal’dan yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı: Gölgesinde bizi hala koruyan koca çınarım

Ünlü oyuncu, sözlerine; "İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil'in melek dedesi... İyi ki doğdun" diye devam etti.