Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı herkesi şaşırttı! Ortaya çıkan fotoğrafı olay oldu

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fikret Fekeli karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Furkan Palalı, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla son yılların en popüler oyuncularından olan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şoke etti. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyuran Palalı'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi.