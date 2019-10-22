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Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş sarmaş dolaş görüntülendi!
Aleyna Tilki, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyle çok konuşuldu. 35 bin liralık elbise ile düğüne katılan Aleyna Tilki sevgilisiyle sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Daha önce Asena Atalay ile kısa süreli birliktelik yaşayan Kadir Güneş'in Aleyna Tilki'ye bakışları dikkat çekti. İşte Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş'in ilk kez yan yana görüntülendikleri o anlar...
Giriş Tarihi: 22.10.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 13:56
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