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Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş sarmaş dolaş görüntülendi!

Aleyna Tilki, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyle çok konuşuldu. 35 bin liralık elbise ile düğüne katılan Aleyna Tilki sevgilisiyle sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Daha önce Asena Atalay ile kısa süreli birliktelik yaşayan Kadir Güneş'in Aleyna Tilki'ye bakışları dikkat çekti. İşte Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş'in ilk kez yan yana görüntülendikleri o anlar...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 13:56
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Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş sarmaş dolaş görüntülendi!

Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile düğünde sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Uzun zamandır aralarında aşk olduğu iddia edilen Aleyna Tilki - Kadir Güneş ikilisi ilk kez aynı karede görüntülendi. İşte Aleyna Tilki ve sevgilisi Kadir Güneş'in o halleri...

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Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş sarmaş dolaş görüntülendi!

Dans sırasında Kadir Güneş'in Aleyna Tilki'ye bakışı dikkatlerden kaçmadı...

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Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş sarmaş dolaş görüntülendi!

İşte Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş...

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Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş sarmaş dolaş görüntülendi!

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı gerçekleşen modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe birçok ünlü isim katılırken düğüne damga vuran isimler Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı oldu. İkilinin beraber dans ettiği anlar çok konuşuldu. Kıyılan nikahın ardından kendini piste atan Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansları sosyal medyada oldukça konuşuldu. "İkinizi de Acun sayesinde tanıyoruz" yorumları gelen Aleyna ve Şeyma'nın kıyafet tercihleri de oldukça eleştirildi.

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Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş sarmaş dolaş görüntülendi!

Popun asi kızı, Gülnur Güneş-Yiğit Doğan Çelik düğününde, 35 bin 475 TL'lik Versace marka elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Aleyna Tilki'nin Gucci marka ayakkabısı 5 bin, Tory Burch marka kolyesi ise bin liraydı.