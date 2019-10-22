Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar Kuruluş Osman oyuncuları hakkında merak ettikleri sorulara cevap aramaya başladı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan atv kanalında ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterini canlandıracak olan Nurettin Sönmez herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sönmez, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenler şaşıp kalıyor.