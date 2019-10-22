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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar Kuruluş Osman oyuncuları hakkında merak ettikleri sorulara cevap aramaya başladı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan atv kanalında ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterini canlandıracak olan Nurettin Sönmez herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sönmez, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenler şaşıp kalıyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 14:11
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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar oyuncular hakkında merak ettiklerine cevap aramaya başlad. Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Nurettin Sönmez , nam-ı diğer Bamsı Beyrek de Kuruluş Osman'da boy göstereceği iddia edildi. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi şaşırttı!

Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez artık başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde rol alacak.

Öte yandan Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi şaşırttı!

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi şaşırttı!

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi şaşırttı!

Demet Özdemir ve Hazar Ergüçlü'yü birbirine benzeten çok.