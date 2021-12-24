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Aleyna Tilki babası yaşında adamla yakalandı! Flaşlar patlayınca...

Son dönemden işinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, babası yaşındaki iş insanıyla yakalandı. Arnavutköy'de bir mekanda buluşan Tilki, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şarkıcının hızlıca uzaklaşması üzerine Tek başına kalıp ne yapacağını şaşıran gizemli adam ise zafer işareti yaptı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen adamın sık sık Aleyna Tilki ile görülmesi ise merak uyandırdı.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:54
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Aleyna Tilki babası yaşında adamla yakalandı! Flaşlar patlayınca...

Aleyna Tilki, şarkılarından çok özel hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor. "Dünya starı olacağım" diyerek yola çıkan 21 yaşındaki şarkıcı, hemen her gün başka bir olayla gündeme geliyor.

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Aleyna Tilki babası yaşında adamla yakalandı! Flaşlar patlayınca...

Geçtiğimiz günlerde gizemli bir adamla Etiler'de yemek çıkışı görüntülenen Aleyna Tilki, gazetecileri fark edince içeri dönmüştü. Birlikte yemek yediği kişi ise görüntü alınmaması için mekanın dışındaki görevlileri tehdit etmişti.

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Aleyna Tilki babası yaşında adamla yakalandı! Flaşlar patlayınca...

O gün görüntü alınmadan kurtulan Tilki ve gizemli arkadaşı önceki gece ise faka bastı.

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Aleyna Tilki babası yaşında adamla yakalandı! Flaşlar patlayınca...

Genç şarkıcı, babası yaşındaki iş insanıyla Arnavutköy'de bir mekanda buluştu. Patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran Aleyna Tilki, hızlıca kendisini arabaya attı.

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Aleyna Tilki babası yaşında adamla yakalandı! Flaşlar patlayınca...

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU

Tek başına kalıp ne yapacağını şaşıran gizemli adam ise zafer işareti yaptı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen adamın sık sık Aleyna Tilki ile görülmesi ise merak uyandırdı.