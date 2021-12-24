Aleyna Tilki babası yaşında adamla yakalandı! Flaşlar patlayınca...

Son dönemden işinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, babası yaşındaki iş insanıyla yakalandı. Arnavutköy'de bir mekanda buluşan Tilki, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şarkıcının hızlıca uzaklaşması üzerine Tek başına kalıp ne yapacağını şaşıran gizemli adam ise zafer işareti yaptı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen adamın sık sık Aleyna Tilki ile görülmesi ise merak uyandırdı.