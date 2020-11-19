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Haberler Galeri Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu! Değişimi şoke etti

Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu! Değişimi şoke etti

Alev Alev dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle ekranlara geri dönen Demet Evgar, oyunculuğuyla bir kez daha hayran bıraktı. Hayranlarının dikkatini bir kez daha üzerine çeken Demet Evgar, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan Evgar'ın eski fotoğraflarını görenler pes dedi. İşte Demet Evgar'ın sosyal medyayı sallayan o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 16:31
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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu! Değişimi şoke etti

Alev Alev dizisindeki oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Demet Evgar, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı. İşte Demet Evgar'ın yıllar içindeki şaşırtan değişimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu! Değişimi şoke etti

Cansu Dere

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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu! Değişimi şoke etti

Cansu Dere

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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu! Değişimi şoke etti

Damla Colbay

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Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu! Değişimi şoke etti

Damla Colbay