Alev Alev’in Cemre’si Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu! Değişimi şoke etti

Alev Alev dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle ekranlara geri dönen Demet Evgar, oyunculuğuyla bir kez daha hayran bıraktı. Hayranlarının dikkatini bir kez daha üzerine çeken Demet Evgar, ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu. Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan Evgar'ın eski fotoğraflarını görenler pes dedi. İşte Demet Evgar'ın sosyal medyayı sallayan o fotoğrafları...