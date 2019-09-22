Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir yıllar içindeki değişimiyle hayrete düşürdü!

Değişimiyle hayrete düşürdü! Birsu Demir Alemin Kralı dizisinde Oben karakteriyle ünlenmişti. Küçük yaşında başarılı bir performans sergileyen Birsu Demir'in, fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. ATV'nin unutulmaz dizilerinden Alemin Kralı dizisindeki rolünden sonra ortalıkta görünmeyen Birsu Demir, yıllar sonra ortaya çıktı. Sevenlerinin sosyal medyada takip altına aldığı Birsu Demir'in Oben rolü zamanındaki halinden eser kalmadığı gözlendi. İşte Oben ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.