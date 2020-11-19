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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle şaşırttı! Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle şaşırttı!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın oynadığı 'Şendul Şaban' ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Şaban'ın minik kızını canlandıran çocuk oyuncu bakın kim çıktı. Filmimizde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan küçük kız ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamıyor. Şendul Şaban filminin yönetmenliği ve senaristliği Kartal Tibet'e aitti. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filmimizde kızı Melek görevinde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 17:27
Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, yıllar içinde yaşadığı değişimle kendisine hayran bıraktı. İlk televizyon karşısına çıktığında henüz 12 yaşında olan Birsu Demir, yıllar içinde bambaşka biri haline geldi.
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İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir başta olmak üzere çocuk oyuncuların inanılmaz değişimi…
Şendul Şaban 1985 yapımı Türk komedi filmi. Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktadır. Filmin yönetmenliği ve senaryosu Kartal Tibet'e aittir.
ŞENDUL ŞABAN KONUSU NEDİR?
Şaban Ali ile birlikte bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.