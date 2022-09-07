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Aldatmak için geri sayım başladı! Tesadüf sonucu ortaya çıkan gerçekler izleyiciyi ekrana kilitleyecek

atv'nin güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, merakla beklenen "Aldatmak" dizisinin ilk bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak 'Aldatmak' izleyici karşısına çıkmak için geri sayımda.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 11:24
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Aldatmak için geri sayım başladı! Tesadüf sonucu ortaya çıkan gerçekler izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakim Güzide Yenersoy karakterine hayat verdiği 'Aldatmak' dizisi çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu otururken senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak için geri sayım başladı! Tesadüf sonucu ortaya çıkan gerçekler izleyiciyi ekrana kilitleyecek

GÜZİDE VE AİLESİNİN MUTLULUĞU, ANSIZIN ORTAYA ÇIKAN SIRLARLA SARSILACAK

Aldatmak'ın yayınlanan ilk bölüm fragmanı diziye dair merak edilenleri artırdı. İzleyicileri sezon boyunca atv ekranına kilitlemeye hazırlanan dizi usta oyunculukları ve çarpıcı hikâyesiyle çok beğenilecek.

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Aldatmak için geri sayım başladı! Tesadüf sonucu ortaya çıkan gerçekler izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek 'Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

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Aldatmak için geri sayım başladı! Tesadüf sonucu ortaya çıkan gerçekler izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Konu: Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hâkimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir.

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Aldatmak için geri sayım başladı! Tesadüf sonucu ortaya çıkan gerçekler izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.