Aldatmak için geri sayım başladı! Tesadüf sonucu ortaya çıkan gerçekler izleyiciyi ekrana kilitleyecek

atv'nin güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, merakla beklenen "Aldatmak" dizisinin ilk bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak 'Aldatmak' izleyici karşısına çıkmak için geri sayımda.