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Haberler Galeri Alişan’ın eşi Buse Varol 10 yıl sonra üniversiteli oldu! Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuştu

Alişan’ın eşi Buse Varol 10 yıl sonra üniversiteli oldu! Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuştu

Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli oldu! 2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, bu evliliğinden iki çocuk sahibi olmuştu. Oğlu Burak'ın okula başlamasıyla büyük heyecan yaşayan Varol kendisi de okullu oldu. Bu yıl katıldığı üniversite sınavı hakkında konuşan Varol 10 yıl önce üniversiteden mezun olduğunu belirtirken kazandığı bölümle ilgili bakın neler söyledi.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 12:33
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Alişan’ın eşi Buse Varol 10 yıl sonra üniversiteli oldu! Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuştu

Alişan'ın eşi Buse Varol bir AVM'de kuyumcudan çıkarken görüntülendi. Hem oğlu Burak'ın okula başlamasıyla ilgili hem de bu yıl kazandığı üniversite sınavı ve bölümü hakkında konuşan Buse Varol, samimi açıklamalarda bulundu.

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Alişan’ın eşi Buse Varol 10 yıl sonra üniversiteli oldu! Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuştu

Okula başlayan oğlu Burak hakkında Buse Varol önceki gün, "İnşallah yarın başlayacak okula. Alişan'la birlikte toplantıya gittik ama yarın başlayacak okulu." dedi.

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Alişan’ın eşi Buse Varol 10 yıl sonra üniversiteli oldu! Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuştu

Ardından kazandığı bölüm hakkında konuşan Buse Varol, "Teşekkür ederim çok uzun zamandır merak ediyordum aslında öylesine girdim sonra oldu. Ben üniversiteden mezun olalı bile 10 sene oldu."

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Alişan’ın eşi Buse Varol 10 yıl sonra üniversiteli oldu! Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuştu

"Hiç öyle hazırlanarak falan girdiğim bir sınav da değil. Acayip ilgim olan bir bölüm değil ama severim, deneyeceğim" dedi.

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Alişan’ın eşi Buse Varol 10 yıl sonra üniversiteli oldu! Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuştu

Alişan ile evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren Buse Varol üniversiteyi kazandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.