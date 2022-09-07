Alişan’ın eşi Buse Varol 10 yıl sonra üniversiteli oldu! Kazandığı bölüm hakkında ilk kez konuştu

Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli oldu! 2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, bu evliliğinden iki çocuk sahibi olmuştu. Oğlu Burak'ın okula başlamasıyla büyük heyecan yaşayan Varol kendisi de okullu oldu. Bu yıl katıldığı üniversite sınavı hakkında konuşan Varol 10 yıl önce üniversiteden mezun olduğunu belirtirken kazandığı bölümle ilgili bakın neler söyledi.