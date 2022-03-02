Akkız ve Batuga ‘Destan’ yazdı

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen on üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı. 'Destan' dokuzuncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,35 reyting ve %17,02 izlenme payı alarak birinci 20+ABC1 kategorisinde %6,29 reyting ve %13,73 izlenme payı alarak da kategorinin en çok izlenen dizisi oldu.