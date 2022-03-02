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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini gören şaştı kaldı! Benzerlikleri pes dedirtti

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in kardeşini gören şaştı kaldı! Benzerlikleri pes dedirtti

Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer sosyal medyanın gündemine oturdu. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Törer, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Partneri Burak Özçivit'le yakaladıkları uyumla da dikkat çeken güzel oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Özge Törer hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. İşte Özge Törer'in kardeşi...

Giriş Tarihi: 02.03.2022 14:07
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! Benzerlikleri pes dedirtti

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Özge Törer, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de konuşulan Törer, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! Benzerlikleri pes dedirtti

Özel hayatıyla mercek altına alınan Törer'in kardeşi görenleri şaşırttı. İşte Özge Törer ve birçok ünlü ismin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! Benzerlikleri pes dedirtti

EBRU GÜNDEŞ'İN KARDEŞİ ASLIHAN GÜNDEŞ

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! Benzerlikleri pes dedirtti
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in kardeşini gören şaştı kaldı! Benzerlikleri pes dedirtti

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE KARDEŞİ BURCU ÖZYILDIZ