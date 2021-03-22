22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akıncı’nın yıldızı Deren Talu kendisine hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Akıncı’nın yıldızı Deren Talu kendisine hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez televizyonda izleyici karşısına çıkan Deren Talu, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla olay oldu. Çok sayıda beğeni alan Talu'ya "Yine çok havalı" yorumları yapıldı. İşte Akıncı'nın güzel oyuncusu Deren Talu'nun o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 09:47
  • 1
  • 124
Akıncı’nın yıldızı Deren Talu kendisine hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Akıncı dizisiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Deren Talu, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 124
Akıncı’nın yıldızı Deren Talu kendisine hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla da kendisine hayran bıraktı.

  • 3
  • 124
Akıncı’nın yıldızı Deren Talu kendisine hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Siyah elbisesi ile poz veren Deren Talu'nun sosyal medya paylaşımına "Yine çok havalı" yorumları yapıldı.

  • 4
  • 124
Akıncı’nın yıldızı Deren Talu kendisine hayran bıraktı! Beğeni yağdı

İşte beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımları…

  • 5
  • 124
Akıncı’nın yıldızı Deren Talu kendisine hayran bıraktı! Beğeni yağdı