Akıncı’nın yıldızı Deren Talu kendisine hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez televizyonda izleyici karşısına çıkan Deren Talu, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla olay oldu. Çok sayıda beğeni alan Talu'ya "Yine çok havalı" yorumları yapıldı. İşte Akıncı'nın güzel oyuncusu Deren Talu'nun o paylaşımı...