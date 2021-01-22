Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu ilgi odağı oldu. Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları olan Deren Talu, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Akıncı'nın yıldızı Deren Talu'nun sevgilisi...