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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı Akıncı’nın Didem’i Deren Talu’nun sevgilisi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu ilgi odağı oldu. Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızları olan Deren Talu, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle de adından söz ettiren Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Akıncı'nın yıldızı Deren Talu'nun sevgilisi...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 16:26
Akıncı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Deren Talu, kendisine hayran bıraktı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu'nun sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Deren Talu'nun sevgilisi…
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SENAN KARA
SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER
SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER
BİRKAN SOKULLU