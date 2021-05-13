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Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Muhteşem sezon finali

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı muhteşem bir bölümle sezon finali yapacak. 14 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek olan 20. Bölümünde, Akıncı Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek. Bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecek. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 11:14
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Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Muhteşem sezon finali

Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar.

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Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Muhteşem sezon finali

Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir.

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Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Muhteşem sezon finali

Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.

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Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Muhteşem sezon finali

Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.

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Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Muhteşem sezon finali

Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir.