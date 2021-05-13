Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Muhteşem sezon finali

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı muhteşem bir bölümle sezon finali yapacak. 14 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek olan 20. Bölümünde, Akıncı Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek. Bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecek. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...